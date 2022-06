Um copo de Prosecco, um cupcake e votos de um Happy Jubilee!

São roxas as fitas suspensas do cabeleireiro como é roxo o logo criado para marcar o Jubileu. Por estes dias, o logo anda por todo o lado. Vi-o pela primeira vez nos crachás distribuídos pela escola do meu filho. Nos painéis em frente do palácio de Buckingham, nas montras das lojas de comércio, hasteado lado a lado com a bandeira nacional, por Regent Street ou em Piccadilly, lá estava a cor deste Jubileu: o roxo.

E qual é o programa de festas? O programa é basicamente comer e beber em conjunto, mostrando o “Merry” do Jubilee como se mostra o “Merry” do Christmas. Mostrando o júbilo de um povo grato e orgulhoso da rainha que tem. Gratidão e orgulho.

Vai-se comer e beber muito. Em alguns bairros de Londres vão-se arrastar mesas e cadeiras para a via pública, para um banquete de iguarias, paladares e pratos que os ingleses se habituaram a confecionar e a saborear uma vida inteira, cada vez que há festa.

À hora do chá, vão ser servidos o Victoria sponge cake, as sandwiches com pepino, os scones com clotted cream e compota, tudo abundantemente regado com chávenas de English tea (a extravagância tem o nome de Afternoon Tea mas durante o Jubileu passou a chamar-se Royal Afternoon Tea).

Vai-se também dar muito à sola, descendo as ruas centrais de Londres, que incluem Saint James´s Street, Downing Street e a área de Whitehall onde está sedeado o governo britânico, agitando bandeiras nacionais, até se desaguar no palácio da rainha, onde as massas se acotovelam para espreitar paradas, desfiles e mini-carnavais orquestrados ao milímetro durante vários meses de ensaio.

É necessária energia para a euforia. Energia para as festas de rua, algumas com danças de swing, hip hop, Bollywood e street dance. No intervalo, as pessoas sentam-se à espera ou a recuperar o fôlego, por onde arranjarem espaço, escadas, parques ou bermas da estrada.

Comer, beber, dançar em conjunto. A ideia do “coming together”, do arregimentar das massas é muito importante. Tudo é pretexto para aumentar a festa, torná-la mais ruidosa, estendê-la a todos os súbditos, nos mais recônditos cantos do reino. E assim tem sido. Muitos fãs e simpatizantes da rainha convergiram para a capital em camionetas, carros, e até em aviões fretados em países da Commonwealth, aterrados no aeroporto de Londres só para o Jubileu; vieram juntar-se aos londrinos que por cá ficaram e não foram tentados por um fim de semana excecional.

Quinta-feira, tudo começou com os atos mais oficiais e solenes: o “Trooping the Colour”, tradicional parada militar que termina com os aviões da RAF a riscarem o céu com as cores da bandeira nacional pelo Mall, a avenida que conduz ao palácio de Buckingham. Sexta, a pompa e circunstância continuou com um serviço religioso na Catedral de Saint Paul´s, em ação de graças pela vida da Rainha, a que só a ausência da homenageada entristeceu o tom.

A par dos atos de estadão, desenrolam-se outros mais humildes que não merecerão a cobertura da BBC, pelas congregações de munícipes e jardins de casas particulares abertos aos vizinhos para dar vivas ao Jubileu. Porque, num estilo muito inglês, os particulares foram convidados a juntar-se à iniciativa pública e a registarem-se também eles como “foliões e organizadores” do Jubileu, em espaços particulares ou públicos fechados para a ocasião. A ocasião é propícia para exibir os trunfos nacionais e o empreendedorismo e iniciativa privada são apanágios da cultura inglesa. Pessoas, associações, escolas, teatros e igrejas de todo o país ofereceram-se para sedear festas a celebrar o Jubileu e assim juntarem esforços na realização da grande festa nacional, emprestando-lhe o talento da organização em que muitos ingleses são mestres.

Numa sincronia retumbante que lembra o arranque dos jogos olímpicos, várias chamas foram acesas à mesma hora, em todo o Reino Unido e nas capitais dos países da Commonwealth. Fala-se em 3.500 piras que, desde as 21h45 de quinta-feira, passaram a arder na Torre de Londres, Windsor Great Park, Hillsborough Castle e nas residências da rainha de Sandringham e Balmoral. Outras chamas crepitam desde a mesma hora em todas as nações, País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte.

Os écrans de televisão britânicos estão ligados desde a manhã de quinta-feira, para acompanhar a emissão que a BBC faz em directo dos eventos com maior glamour: o Trooping the colour com 200 cavalos, 400 músicos e 1400 soldados, que todos os anos prestam a tradicional homenagem à rainha no seu dia oficial de aniversário e que desta vez teve notas adicionais e um esmero ainda maior. Os guardas vão sendo entrevistados pela BBC e falam sobretudo do orgulho e privilégio (pride and privilege) de serem parte deste tributo.