Mapa da guerra. O que sabe sobre o 104.º dia do conflito

A Ucrânia entrou esta terça-feira no 104.º dia de guerra. Durante as últimas horas, foram divulgadas novas informações sobre os ataques a Mykolaiv na segunda-feira, que provocaram pelo menos um morto e 19 feridos: o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, confirmou no Twitter que o segundo maior terminal de cereais ucraniano, localizado na cidade junto ao Mar Negro, foi destruído. Borrel acusou a Rússia de contribuir para a crise alimentar global.

A crise alimentar foi também o tema do discurso de Charles Michel esta segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente do Conselho Europeu apontou igualmente o dedo a Moscovo, acusando a Rússia de usar os bons alimentares como um “míssil”. As declarações de Michel levaram à saída da sala do embaixador russo, Vassily Nebenzia, e a congratulações por parte do embaixador ucraniano. Obrigado, sr. Presidente. Foi poderoso”, escreveu Sergiy Kylsytsya no Twitter.

Os ataques à cidade de Severodonetsk continuam, confirmou as Forças Armadas e o governador da região. Fonte militar disse à AFP que a situação muda “a cada hora”.

