O defesa Andreas Christensen está de saída do Chelsea, ao fim de uma década vinculado ao clube da I Liga inglesa de futebol, pelo qual cumpriu 161 partidas oficiais na equipa principal, anunciaram hoje os londrinos.

“O contrato de Andreas Christensen com o Chelsea termina neste verão, o que significa o fim de um período de 10 anos como ‘blue’, em que integrou os escalões de formação antes de garantir a presença regular na equipa sénior, pela qual fez 161 jogos (…). O Chelsea agradece o contributo do Andreas para o sucesso coletivo na última década e deseja-lhe felicidades para o futuro”, lê-se no sítio oficial.

Internacional dinamarquês em 54 ocasiões, com um golo apontado, o central, de 26 anos, mudou-se do Brondby para o Chelsea na época 2012/13 e estreou-se na ‘Premier League’ na derradeira jornada de 2014/15 — triunfo sobre o Sunderland (3-1) -, em que os londrinos foram campeões sob o comando do treinador luso José Mourinho.

Emprestado aos alemães do Borússia de Mönchengladbach em 2015/16 e 2016/17, Christensen regressou a Londres no verão de 2017 para vencer uma Taça de Inglaterra, uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Campeonato do Mundo de Clubes nas cinco épocas seguintes.

Além do defesa, o Chelsea confirmou as saídas do médio Danny Drinkwater, contratado ao Leicester no verão de 2017 e utilizado em 23 partidas pela equipa principal, antes dos empréstimos ao Burnley, ao Aston Villa e aos turcos do Kasimpasa, do médio Charly Musonda, que fez sete jogos pelos ‘blues’ em 2017/18, e do defesa Jake Clarke-Salter, cedido, em 2021/22, ao Coventry City, da II Liga inglesa.

O emblema britânico já confirmou cinco saídas no mercado de transferências de verão em curso, depois de consumada a saída do defesa central Antonio Rudiger, internacional alemão, para o Real Madrid, campeão espanhol e detentor da Liga dos Campeões.