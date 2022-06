Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, estrangeiro, com a idade de 41 anos, fortemente indiciado pela prática, em finais do mês passado na Guarda, de um crime abuso sexual de uma criança com 6 anos de idade, refugiada da Ucrânia.

Em comunicado, a PJ indica que “os factos ocorreram no interior de um Centro de Acolhimento de Refugiados e de outros cidadãos estrangeiros, da cidade da Guarda, onde autor e vítima residiam àquela data”.

A PJ acrescente que o suspeito foi “presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial” e foi “sujeito à medida de coação de prisão preventiva, até que sejam encontradas condições de sujeição do mesmo à obrigação de permanência em habitação, com aplicação de pulseira eletrónica”.