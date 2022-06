McDonald's russo agora é "delicioso e ponto final". 15 unidades reabriram na Rússia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Delicioso, ponto final”. É sob esta designação que 15 McDonald’s reabriram na Rússia este domingo. Deixaram de poder ostentar a designação norte-americana e se o logótipo já era conhecido, a marca só este domingo foi revelada.

Vkusno i tochka. O mesmo é dizer: delicioso, ponto final. O anúncio foi feito por Oleg Paroyev, diretor-feral do novo grupo, em conferência de imprensa em Moscovo.

A McDonald’s chegou, em maio, a acordo com Alexander Govor, que operava 25 franchises da marca na Sibéria, para ficar com todas as unidades que existiam na Rússia e os cerca de 62 mil trabalhadores, mas tinha de converter as lojas quer em termos de marca quer de menu.

A relação de Govor com a insígnia norte-americana começou em 2015. Govor é ainda co-fundador da Neftekhimservice, uma companhia de refinação petrolífera, e elemento do conselho de administração de outra companhia que detém o hotel Park Inn e um conjunto de clínicas na Sibéria.

Depois de no final da semana ter comunicado o novo logótipo — um círculo e duas linhas para simbolizar um hamburguer e duas batatas fritas — anuncia agora a marca.

Este domingo a reabertura não teve as filas que em 1990 o arranque das operações da McDonald’s em Moscovo tiveram. Nessa altura, essa inauguração foi vista como um marco na abertura do país ao Ocidente, com o fim da guerra fria e com a queda do Muro de Berlim que acontecera em 1989.

Agora, segundo informações que chegam de Moscovo a situação é um pouco diferente, mas também há filas.

Очередь на открытие первого McDonald's в России в 1990 году vs очередь на открытие «Вкусно и точка» прямо сейчас. pic.twitter.com/4rwvZOLftB — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2022

Foram este domingo reabertos 15 restaurantes devendo mais 50 abrir na segunda-feira e cerca de 200 até ao final de junho. A McDonald’s tinha 850 unidades na Rússia. Segundo a agência russa, Ria Novosti, por agora nem todos os menus estarão disponíveis para os visitantes, o que a empresa justifica com dificuldades logísticas e pela celeridade com que conseguiu reabrir que considera um tempo recorde.

O menu não contará com artigos populares como o Big Mac ou os gelados McFlurry. O que Oleg Paroyev explica: “Esses nomes, essas marcas, essas imagens e a tecnologia de produção têm uma associação direta à marca McDonald’s”, e como tal não são possíveis de ser utilizadas. Mas deixa uma promessa: “No futuro muito próximo teremos uma substituição desses produtos que vai valer a pena e que, estou certo, os nossos consumidores vão gostar”. Também houve a necessidade de mudar algumas embalagens para não ficarem associadas à McDonald’s.