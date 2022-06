Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O difícil e exigente circuito alemão de Nürburgring é quase sempre utilizado para determinar qual o melhor, o mais rápido e o mais eficaz desportivo do mercado, nas mais diferentes categorias. E, no que respeita à carrinha mais desportiva, o título pertencia até aqui à Mercedes-AMG E63 S, que detinha o recorde na pista que a BMW decidiu contestar com o novo M3 Touring.

Pouco se sabe ainda da próxima geração do M3 Touring, que será revelada ao público a 23 de Junho, durante o Festival da Velocidade, em Goodwood. Tudo indica que o motor utilizado continuará a ser o 3.0 biturbo com seis cilindros em linha, de que se conhecem hoje versões com 480 cv e 510 cv, associados a um binário de 650 Nm. Mas quando surgir em Goodwood, a nova carrinha M3 exibirá igualmente o título da carrinha mais rápida do mundo no Nürburgring.

Como que a preparar a carreira comercial da M3 Touring, a BMW deslocou-se ao Anel Norte (Nordschleife) do Nürburgring para bater o recorde da Mercedes, que fixou a melhor marca em 7 minutos e 45 segundos. O vídeo explica como tudo aconteceu e confirma que a carrinha da BMW, ao rodar em 7.35,060, bateu o tempo da sua rival, substancialmente mais potente – a AMG E63 S anuncia 612 cv, extraídos de um V8 biturbo.

Durante a apresentação em Goodwood, a BMW revelará como equipará a M3 Touring no que respeita à transmissão, se oferecerá a possibilidade de optar entre a tracção traseira ou às quatro rodas. Após a apresentação em Inglaterra, deve ser avançada uma ideia do preço da nova carrinha desportiva, sendo certo que será ligeiramente superior ao praticado pela berlina com o mesmo nível de motorização e equipamento, que em Portugal é comercializada por valores a partir de 112 mil euros.