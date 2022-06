Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O “clube” de divorciados composto por multimilionários da tecnologia tem um novo membro. Sergey Brin, co-fundador da gigante Google e o sexto homem mais rico do mundo, de acordo com o “ranking” da Bloomberg, está divorciado da advogada e empreendedora Nicole Shanahan. Nos últimos anos, alguns dos mais ricos do setor da tecnologia, como Bill Gates, da Microsoft, ou Jeff Bezos, da Amazon, também foram notícia por divórcios milionários.

Brin tem uma fortuna estimada de 94 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 98,1 mil milhões de Larry Page, com quem fundou a tecnológica Google, em 1998. De acordo com a informação avançada pela Business Insider, que cita os documentos do divórcio, Sergey Brin avançou com o pedido de divórcio em janeiro, após quatro anos de casamento com Shanahan.

E, de acordo com a imprensa internacional, Brin quer um divórcio tão discreto quanto o casamento. Os documentos foram apresentados no tribunal de Santa Clara, na Califórnia, datados de 6 de janeiro de 2022.

O casal, que tem uma filha em comum, alega “diferenças irreconciliáveis” para o fim da união. Os documentos dão ainda conta de que o casal está separado desde dezembro de 2021.

Restam agora as dúvidas sobre como é que o casal poderá dividir o património. Sergey Brin pediu dispensa de pagar algum tipo de apoio à esposa — e vice-versa, tendo em conta que Shanahan, de 37 anos, é também uma magnata e gestora de uma fundação. Brin terá avançado ainda com um pedido para partilha de custódia da filha do casal. A principal preocupação do casal é a segurança da filha, de acordo com a Business Insider.

Este não é o primeiro divórcio do co-fundador da Google, que tem 48 anos. O magnata já foi casado com a também empreendedora Anne Wojcicki, que dirige a conhecida empresa de testes de ADN 23AndMe. Os dois estiveram casados entre 2007 e 2015.