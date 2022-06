Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Dacia surpreendeu o mercado quando lançou o Spring, um pequeno SUV eléctrico com apenas 3,73 metros e uma autonomia de 230 km em WLTP, por cerca de 16 mil euros, na versão mais acessível e menos equipada. Agora o pequeno modelo a bateria passa a exibir uma estética mais atraente e moderna, fruto da nova identidade do construtor, oferecendo mais equipamento e um preço que arranca nos 19.600€, o que revela um incremento que, percentualmente, é compatível com o praticado pela maioria dos construtores.

O anterior logotipo cromado desaparece e, no seu lugar, surgem agora o “D” e o “C” estilizados, como se se tratassem dos elos de uma corrente. No novo emblema da marca, o cromado cedeu o lugar ao branco, o que faz um conjunto mais agradável à vista com a nova grelha e a nova assinatura luminosa.

Lá atrás, na tampa da mala, o construtor romeno do Grupo Renault colocou o nome da marca já com o novo lettering mais moderno, o que ajuda a conferir um ar mais robusto ao modelo com 15,1 cm de distância ao solo. Em vez dos níveis de equipamento até aqui conhecidos, nomeadamente o Comfort e o Comfort Plus, o pequeno Dacia 100% a bateria passa a estar disponível nas versões Essential e Expression, além do Cargo, o veículo comercial.

No que interessa aos utilizadores, o Spring continua a montar um motor com apenas 45 cv, que surpreende pela forma como se desloca através da cidade ou em estrada, até aos 125 km/h de velocidade máxima. A bateria, com uma capacidade de apenas 27,5 kWh, garante uma autonomia de 230 km, que ultrapassa 300 km em ciclo urbano, valores surpreendentes e só possíveis por o Spring anunciar um peso de somente 1045 kg, menos do que o Renault Twingo Electric e Smart EQ Forfour. Encontra a nossa opinião sobre o modelo no ensaio que realizámos.