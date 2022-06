Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo vai lançar o concurso internacional para adjudicar a gestão e manutenção do SIRESP, a rede de emergência do Estado. Segundo anunciado, o concurso terá um valor de 75 milhões de euros, acrescido de um investimento de 36,5 milhões de euros a lançar pela secretaria-geral e que será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Ainda acresce a este valor uma verba para o seu funcionamento “e permanente atualização” de 38,5 milhões de euros. Os valores são por cinco anos.

Paulo Viegas Nunes, presidente da SIRESP (empresa que já é totalmente pública), garantiu que o concurso terá a sua conclusão até ao final do ano. Segundo explicou o brigadeiro-general escolhido para liderar a empresa pública, o concurso será dividido por lotes: manutenção Tetra (sistema de comunicações utilizado); transmissão IP e circuitos terrestres; redundância satélite; gestão de sites; sistema de informação; geradores de emergência; e cibersegurança.

O anúncio está a ser feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que diz que com a medida hoje anunciada concretiza a “vontade de transferir a totalidade da gestão rede Siresp para mãos do Estado, passa a ter sistema de comunicações de emergência mais robusto e resiliente”.

O contrato em vigor resulta de um prolongamento acordado com as entidades que fornecem os serviços, e que está em vigor até dezembro deste ano, depois do prolongamento acordado em junho de 2021.