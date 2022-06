Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O dia começou cedo. Levantou-se às seis da manhã e uma hora depois já estava no carro, a caminho do Alentejo. O telefone não parava. Mensagens, notificações, chamadas. José Avillez, que nesta altura pensava em todas as tarefas que tinha pela frente, não entendia o reboliço. Só que algumas das chamadas chegavam-lhe do Dubai, onde vive a sua Tasca, o primeiro projeto internacional do chef do Belcanto. Com o telefonema de José Barroso, chef executivo deste espaço, tudo ficou mais claro. Lá o fuso horário é outro — o tempo estava três horas adiantado. Já se sabia do resultado. O carro encheu-se de emoções: primeiro, surpresa, depois, alegria e, claro, o subsequente sentido de responsabilidade. A fasquia tinha acabado de ficar mais alta: “O Zé [Barroso] estava muito entusiasmado, mas com o sentido de responsabilidade muito apurado, que é o que sentimos quando recebemos esta distinção. É a alegria misturada com o sentimento de termos de corresponder às expectativas, agora ainda mais elevadas”, conta José Avillez ao Observador.

Sentimos-lhe a felicidade na voz. Afinal, esta terça-feira, 22 de junho, às duas estrelas que distinguiram o restaurante Belcanto, junta-se agora uma terceira. Esta vai mais longe: cruza consecutivas fronteiras e, no ano em que o Guia Michelin se estreia no Médio Oriente, aterra de surpresa no Dubai, na Tasca by José Avillez, o primeiro projeto internacional do chef, no luxuoso Mandarin Oriental Hotel. Está “feliz”. É, “realmente”, um momento de grande “alegria”, assume. Ainda para mais quando num universo de centenas de restaurantes, pouco mais de uma dezena foram distinguidos nesta cerimónia, que marca a estreia no Médio Oriente do Guia Michelin.

Está “orgulhoso”, mas sente-se, sobretudo, agradecido. Partilha a nova distinção com as suas equipas, com os seus colegas. Com o país inteiro. “Esta estrela é, acima de tudo, da minha equipa — da que está lá agora e da que abriu o espaço há quatro anos. É também de toda a equipa que nunca lá esteve, mas que permite que o trabalho se desenvolve em todos os restaurantes. É também dos estrangeiros de mais de 15 nacionalidades que trabalham lá e que abraçaram a cozinha portuguesa como se fosse deles. Mas, acima de tudo, é uma estrela da gastronomia portuguesa, de todos os restaurantes dos portugueses e de Portugal.”

A Tasca by José Avillez leva a cultura gastronómica portuguesa ao Médio Oriente, inspirando-se nas tascas tradicionais portuguesas. Aqui serve-se cozinha “genuína”, mas com “um toque contemporânea”, num menu que parte do conceito de partilha — e que inclui, entre outros, carabineiro, amêijoas à bulhão pato, bacalhau à Gomes de Sá, frango piri piri ou pica pau, entre outros. A acompanhar, não só uma lista de vinhos portugueses (a maior seleção disponível deste país) e cocktails, como também uma vista sobre o horizonte do Dubai e sobre o Golfo Pérsico. Há ainda um terraço ao ar livre, complementado com uma piscina infinita.

No início do mês, José Avillez trouxe esta Tasca para mais perto dos portugueses — ainda que com as devidas nuances — com a abertura de um novo espaço no Cuá Cuá, clube da Quinta do Lago. Um restaurante, que é também um espaço de entretenimento algarvio, onde algumas das opções da casa estrelada do Dubai estão disponíveis — outras são novas e pensadas de raiz. Pode saber tudo sobre este espaço no artigo que o Observador escreveu pela data da abertura.

“Tenho aprendido com os meus filhos a viver mais o momento”

Enquanto falamos sobre esta sua nova estrela, o chef está a regressar a Lisboa. “Não tenho muito jeito para festejos, porque começo logo a pensar em tudo o que precisamos para continuar a evoluir. Mas tenho aprendido com os meus filhos, que celebram muito um golo do Sporting, mesmo sabendo que podemos levar três ou quatro a seguir, a viver mais o momento. Mas ainda não sou um profissional”, assume. Assim, o dia vai terminar no Belcanto, onde vai dar início ao serviço. Amanhã é um novo dia e começa com um treino, logo pelas 8 horas.

A nova estrela Michelin do Dubai junta-se às duas que distinguiram já o Belcanto, restaurante em Lisboa que foi também considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo, pela prestigiada “The World’s 50 Best Restaurants”. José Avillez é ainda o responsável por fazer nascer muitos outros projetos gastronómicos em território nacional — como o Encanto, o Mini Bar, o Bairro do Avillez, a Pizzaria Lisboa, o Cantinho do Avillez, Tasca Chic, Jacaré e Barra Cascabel (os três conceitos no Gourmet Experience do El Corte Inglés Lisboa, sendo este último em parceria com o chef mexicano Roberto Ruiz) e a Tasca no Cuá Cuá Club, na Quinta do Lago, no Algarve.