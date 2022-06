Do Dubai para o Algarve, a nova Tasca de José Avillez é para aproveitar os dias de férias

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é que o sítio seja novo para ele, mas tem sido difícil tirar férias nos últimos anos. A ginástica é muito exigente quando os dedos de uma mão não são suficientes para contar a quantidade de projetos gastronómicos que se gerem. Mas há sensações que ficam: a passagem das portagens do Algarve e, a partir daí, a leveza de quem deixa os problemas para trás. O cheiro a dias de ócio e de lazer, que começavam com o atravessar da ponte de madeira, rumo ao bar do Gigi, com quem sempre manteve amizade. Nesta altura, a Quinta do Lago era ainda um paraíso algarvio, escondido da vista de muitos. Talvez pelo sabor das boas memórias — afinal, tendemos a voltar sempre aos sítios onde fomos felizes — décadas corridas, seria este o local de eleição para, ano após ano, passar os dias de verão possíveis com a mulher e os filhos, hoje com 11 e 12 anos. “Estou desejoso que comecem a cozinhar para eu me poder reformar.”

As memórias são de José Avillez que as recorda ao Observador, a propósito do lançamento do seu novo projeto, com data de abertura para 9 de junho: desta vez deixa Lisboa, ruma a sul e estabelece-se no Cuá Cuá, club da Quinta do Lago, que reabre também na segunda semana de junho — inspirado nos clubes internacionais de Miami ou da Côte d’Azur, além do novo restaurante, inclui também um bar, zona para eventos privados e ainda uma área de clubbing, agora a funcionar em pleno, sem restrições.

Para o novo restaurante, o chef do Belcanto — espaço de Lisboa distinguido com duas estrelas Michelin e que foi considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo — importa o conceito da Tasca, o seu primeiro projeto internacional, que mantém no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“Será uma tasca contemporânea, assinada por mim, mas inserida no Cuá Cuá. Tem um espaço exterior muito grande, que parece um riad marroquino, e que terá animação e entretenimento. É um restaurante de férias”, conta José Avillez ao Observador, acrescentando que a união com o club algarvio reflete “uma parceria com as pessoas certas.”

Esta parceria é, aliás, fruto das tais vivências de Avillez na Quinta do Lago.”O chef passa muitos momentos das suas férias no Algarve e é visitante assíduo do Cuá Cuá, tendo já criado boas memórias neste espaço e estabelecido uma relação especial com a marca”, conta ao Observador Nuno Xarepe, um dos sócios do club algarvio, em conjunto com João Magalhães.