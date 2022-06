Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após várias semanas de silêncio do Governo sobre o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), o Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira em comunicado que aprovou a nomeação do juiz conselheiro Pires da Graça como o primeiro presidente daquele organismo.

Trata-se de um novo organismo previsto na Estratégia Nacional Contra a Corrupção aprovada o ano passado e que terá a seu cargo, entre outras competências, a fiscalização do Regime Geral de Prevenção de Corrupção (RGPC) e a implementação dos canais de denúncias — duas obrigações legais para os órgãos do Estado e para as cerca de 8.000 empresas com mais de 50 funcionários que entraram em vigor a 7 e a 18 de junho, sem que o MENAC estivesse sequer constituído, como o Observador revelou.

