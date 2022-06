Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E de repente, quando a novela parecia estar quase a terminar, surgiu um novo capítulo. Depois de, esta quinta-feira, a Sky Italia ter garantido que Miguel Oliveira já tinha assinado contrato com a Aprilia, o piloto português veio negar a existência de qualquer acordo formal e abriu até a porta a um eventual regresso à Tech3. Algo que, até há muito pouco tempo, dizia nem equacionar.

“Não tenho nada assinado. As contratações são feitas em certos timings. Para já não vou dizer qual é a opção que está mais próxima da realidade. Estamos a tentar abrir caminho e chegar a vias de facto. Só com vias de facto é que podemos anunciar alguma coisa”, começou por dizer, em entrevista à SportTV, abordando depois a possibilidade de voltar à equipa-satélite da KTM.

“Não estou à procura de uma solução a curto prazo, estou à procura de estabilidade. Mas asseguro que o meu futuro passa pelo MotoGP. Tech3? Continua em cima da mesa. A KTM tem feito todos os esforços para me manter, querem-me muito. A minha decisão não tem por base sentir uma rejeição por parte da minha equipa. Preciso de outro desafio para a minha carreira, preciso de me voltar a divertir”, acrescentou Miguel Oliveira, que este fim de semana disputa o Grande Prémio dos Países Baixos em Assen.

De recordar que, já depois de o piloto português ter sido dado como certo na Gresini-Ducati, o jornal Marca e a seguir outros meios espanhóis avançaram com a notícia de que Miguel Oliveira iria mesmo para a Aprilia, ficando como um dos pilotos da nova RNF que será equipa-satélite a partir de 2023. Dois dias depois, a mesma informação foi reforçada no programa “MotoGePeando”, no Youtube, com o jornalista Manuel Peccino e Chicho Lorenzo, pai do antigo piloto espanhol Jorge Lorenzo.

“Chicho, tenho de dizer-te algo que não deveria dizer já mas que nós entretanto soubemos. Podemos finalmente dizer que o Miguel vai ser piloto da Aprilia no próximo ano, na nova equipa satélite, a RNF do Razlan Razali. Não sei se foi ele que disse não à Ducati ou se foi a Ducati a dizer não ao ele mas para mim o Miguel escolheu a opção com mais futuro”, referiu o jornalista Manuel Peccino a Chicho Lorenzo, pessoa próxima também da Aprilia e que já na semana passada tinha destacado o português, falando mesmo num erro caso a KTM não segurasse o piloto em detrimento do recém-chegado Jack Miller.