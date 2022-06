Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A monarca de 96 anos foi vista a andar de cavalo esta semana depois de ter aparecido em público a usar uma bengala durante o Jubileu de Platina. A rainha já tinha sido aconselhada a parar com esta prática devido ao seu estado de saúde há cerca de nove meses.

Uma fonte disse ao jornal britânico The Sun que “a rainha adorou estar com o seu cavalo novamente“.

Voltar a andar de cavalo é um sinal incrível depois de todas as preocupações que existiram com a sua saúde. E fazê-lo aos 96 anos é notável.” — refere a mesma fonte.

A paixão pela cavalaria foi incutida em Isabel II desde muito cedo. Quando tinha apenas 3 anos, em 1929, foi-lhe oferecido um pónei e desde essa altura que tem um fascínio por estes animais. A monarca costumava fazer parte do Trooping the Colour, uma tradição militar com a participação dos animais, mas nos últimos anos tem sido substituída pela sua família.

Apesar dos seus problemas de locomoção e de ter estado infetada com Covid-19 em abril, a rainha tem aparecido publicamente sempre sorridente.

O palácio de Buckingham admite que a participação na Holyrood Week, conhecida como a ‘Royal Week’ da Escócia, é uma decisão que está ainda a ser tomada, mas Isabel II espera marcar presença.

Durante as celebrações do Jubileu de Platina, a rainha prometeu continuar a servir a monarquia “com a melhor das habilidades e suportada pela família” conta o DailyMail.