Depois de Kate Middleton ter confessado que tinha manipulado a fotografia do Dia da Mãe que ela própria tirou — e com isso, aumentado ainda mais os rumores sobre o seu estado de saúde –, a Getty Images decidiu rever uma imagem da Rainha Isabel II com os netos e bisnetos, tirada em agosto de 2022 pela princesa de Gales em Balmoral. Segundo avança o Telegraph, a maior agência de fotografia do mundo afirma que a imagem foi também manipulada.

“A Getty Images reviu a imagem em questão e colocou uma nota do editor, afirmando que a imagem foi digitalmente melhorada na fonte”, afirmou um porta-voz da Getty sobre a fotografia publicada pelo Palácio de Buckingham em abril do ano passado para assinalar aquele que seria o 97º aniversário da falecida monarca.

[Já saiu o quarto episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo episódio aqui e o terceiro episódio aqui]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os sinais de manipulação estão por exemplo, uma linha vertical sobre a saia de Isabel II que não coincide com o padrão, uma sombra escura atrás da orelha do príncipe Louis, o filho mais novo de William e Kate, e uma pequena mancha preta atrás do colarinho da camisa do príncipe George, o filho mais velho do casal real.

This photo of Queen with her white grandchildren never happened.

Queen Elizabeth was photographed sitting ALONE on this green sofa.

After her death, photos were taken of these kids (minus Louis) around this sofa.

Then Kate Middleton manipulated different photos to create 1 photo. https://t.co/u12szQO7Gx pic.twitter.com/WHbsnJX1kn — ???? (@Mad_Houri) March 17, 2024

No início do mês, os príncipes de Gales publicaram uma fotografia de Kate Middleton ao lado dos três filhos, a celebrar o dia da Mãe, que rapidamente causou polémica nas redes sociais por suspeitas de ter sido adulterada. Um dia depois de a publicada, a princesa veio a publico pedir desculpa por “qualquer confusão” que a imagem tenha causado, admitindo ter feito “algumas experiências com edições”.

Mesmo antes do pedido de desculpas, várias agências, como a Associated Press, a Reuters, e a AFP decidiram retirar a imagem de circulação, considerando que existiam indícios de ter sido manipulada pela fonte.