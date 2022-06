Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os pernes de roda que prendem a jante ao cubo de roda podem desapertar-se e causar a perda de uma ou mais rodas em dois dos mais recentes eléctricos do mercado – tão novos que ainda nenhum iniciou o período de entregas a clientes portugueses. Os modelos em causa são o Subaru Solterra e o Toyota bZ4X, ambos produzidos pela Toyota, numa das suas fábricas no Japão.

Habitualmente é a autoridade norte-americana de segurança rodoviária (NHTSA, de National Highway Traffic Safety Administration) que mais rapidamente reage aos problemas de fiabilidade ou segurança relacionados com modelos comercializados nos EUA, mas desta vez a própria Toyota antecipou-se, segundo a Reuters, anunciando o recall de 5300 veículos, entre o Solterra e o bZ4X. A chamada às oficinas foi anunciada nos EUA, enquanto no Japão este mesmo construtor submeteu o recall ao ministro dos Transportes. Na Europa, lamentavelmente, ainda não existe um organismo para apressar este tipo de chamadas à oficina.

A Subaru não tem representação de momento no nosso país e a Toyota ainda não iniciou as entregas do novo bZ4X, pelo que não há clientes nacionais na posse de unidades equipadas com os pernes ou cubos defeituosos. Segundo os construtores, a esmagadora maioria dos veículos ainda não chegou aos clientes, estando a caminho dos stands ou a aguardar processamento da documentação.

Das 5300 unidades, 2700 são Toyota bZ4X. Entre estes, 110 ficaram no Japão, enquanto 260 viajaram para os EUA e 20 para o Canadá, com uma centena a ser distribuída por mercados de menores dimensão. A maior quantidade de bZ4X foi exportada para a Europa, cerca de 2200, por ser este o mercado que mais necessita da contribuição de veículos eléctricos para que o construtor respeite os limites de emissões de CO 2 . A Subaru distribuiu 2600 unidades do Solterra, quase exclusivamente nos EUA, e também esses modelos já foram alvo de um recall.

Apesar de poucas unidades estarem na posse de clientes, especialmente as da Toyota, este construtor publicou um pedido de desculpas no seu site japonês, garantindo que irá investigar o sucedido para apurar o que correu mal e onde está o defeito. Assegurou ainda que procederá à reparação dos veículos assim que possível, para que possam ser finalmente entregues aos seus proprietários, mas já sem problemas. Até lá, Subaru e a Toyota aconselham a que os eléctricos em causa não sejam utilizados e os mantenham parados até serem reparados.