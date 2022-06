Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um motim seguido de incêndio numa prisão na Colômbia resultou em 49 mortos e mais de 40 feridos. De acordo com a rádio local Caracol, o sucedido aconteceu no estabelecimento prisional de Tuluá no seguimento de uma tentativa de fuga.

O diretor da prisão colombiana, Tito Castellanos, confirmou que o incidente ocorreu durante a madrugada, no pavilhão número oito do edifício, onde estão detidas cerca de 200 pessoas.

Até ao momento, os responsáveis não reportaram qualquer fuga. Vários prisioneiros tiveram de ser assistidos devido aos ferimentos, alguns deles foram mesmo transferidos para hospitais da região.