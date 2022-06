Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram confirmados mais 18 casos de infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal, elevando o total para 391, informou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). No dia anterior, foram comunicados oito casos.

Todos os novos casos dizem respeito a homens, entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40. A região de Lisboa e Vale do Tejo permanece a mais afetada pela chamada varíola dos macacos, mas já existem casos nas restantes regiões do continente e na Madeira, que confirmou na terça-feira o primeiro caso no arquipélago.

“Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis”, adiantou a DGS, lembrando que “uma pessoa que esteja doente deixa de estar infecciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas”.

A DGS continua a acompanhar a situação em articulação com as autoridades europeias de saúde.