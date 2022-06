Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre os dias 30 de junho e o dia 15 de julho, a freguesia de Estrela irá sofrer alguns condicionamentos de estacionamento devido às filmagens de uma longa-metragem da produtora Netflix.

A Junta de Freguesia da Estrela especifica que dias 30 de junho, a partir das 8h00, 1 julho e 2 de julho até às 8h00, a Rua de Buenos Aires, Rua de São Caetano, Rua da Lapa, Travessa do Norte à Lapa e na Rua de São Domingos à Lapa, Rua das Praças, Travessa de Sto António a Santos e a Rua do Prior irão estar condicionadas.

De dia 11 de julho – a partir das 8h00 – até dia 15 de julho, as filmagens afetam os seguintes locai: Travessa das Atafonas, Rua do Olival, Rua de São Francisco Borja (19h00 – 20h00) e no Jardim 9 de Abril.

Já de 12 de julho (das 8h00) até dia 15 de julho (às 8h00) estão condicionadas as artérias Ld. Dr. José Figueiredo e Rua do Olival.

Para minimizar “o impacto da sua presença”, lê-se no mesmo comunicado, a plataforma de streaming “oferece lugares alternativos de estacionamento, nas imediações dos locais de filmagem, aos moradores detentores de Dístico de Residente válido”. Assim, todos os interessados que vivam numa das zonas afetadas pelas filmagens devem proceder ao preenchimento do formulário, que pode ser consultado aqui.