Milhares de pessoas protestaram esta sexta-feira em várias cidades espanholas contra a morte de pelo menos 23 imigrantes na semana passada na fronteira entre o enclave espanhol de Melilla, em África, e Marrocos.

As mortes ocorreram em 24 de junho durante repetidas tentativas de migrantes subsaarianos e requerentes de asilo de escalar a cerca de fronteira que separa os dois territórios.

Um protesto em homenagem às vítimas também estava previsto para a capital marroquina, Rabat.

Em Madrid, manifestantes lotaram a praça Callao e seguraram cartazes que diziam “Fronteiras matam” e “Nenhum ser humano é ilegal” e em Barcelona, os participantes, incluindo muitos da diáspora africana, cantaram contra o racismo e o colonialismo.

Autoridades marroquinas disseram que os imigrantes morreram como resultado de uma debandada.

Vídeos e fotos divulgados nos dias seguintes ao sucedido provocaram indignação e condenação por várias organizações e autoridades de direitos humanos, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Num vídeo partilhado pela Associação Marroquina de Direitos Humanos, dezenas de jovens africanos, alguns deles imóveis e sangrando, são vistos espalhados no chão enquanto as forças de segurança marroquinas os vigiam.

Um homem uniformizado é visto tocando um corpo com o seu bastão e noutro vídeo, um grupo de imigrantes é visto a escalar uma cerca, alguns atirando pedras contra a polícia antimotim marroquina tentando detê-los.

Em determinada altura a cerca cede e o grupo de imigrantes precipita-se no chão a partir de uma altura de vários metros.

“Estou chocado com a violência na fronteira Nador-Melilla”, escreveu esta semana Guterres na rede social Twitter: “O uso de força excessiva é inaceitável, e os direitos humanos e a dignidade das pessoas em movimento devem ser priorizados pelos países”.

I am shocked by the violence on the Nador-Melilla border on Friday which resulted in the deaths of dozens of migrants & asylum seekers.

The use of excessive force is unacceptable, and the human rights and dignity of people on the move must be prioritized by countries.

— António Guterres (@antonioguterres) June 29, 2022