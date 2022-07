Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A maior rede de postos de carregamento europeia está cada vez maior. Os Superchargers da Tesla, que globalmente já ultrapassaram as 35.000 unidades, já atingiram as 9000 na Europa, divididas por 800 estações de carregamento, o que perfaz uma média de 11,3 carregadores por estação. Comparado com a principal rival, a Ionity, propriedade dos grupos BMW, Mercedes, VW, Hyundai/Kia e Ford, com o suporte financeiro da BlackRock, esta continua a oferecer apenas 1823 postos de carga, espalhados por 423 estações, com uma média de somente 4,3 carregadores por estação.

De acordo com os especialistas do sector, a rede de Superchargers do fabricante norte-americano de veículos eléctricos continua a crescer a bom ritmo, tendo a Tesla construído mais postos de carga nos primeiros três meses de 2022 do que a Ionity em quatro anos. E este crescimento tem acontecido em todos os 30 países europeus em que a marca está representada, excepção feita para Portugal, onde a Tesla está impedida de abrir mais pontos de carga devido à regulamentação nacional. Só em Espanha, o construtor norte-americano inaugurou quatro novas estações nos últimos dois meses.

A incapacidade de incrementar o número de pontos de carga da Tesla no nosso país não só é uma má notícia para os clientes da marca, como igualmente para os restantes utilizadores de veículos a bateria de outros fabricantes, uma vez que a marca está a tornar a sua rede acessível a outros construtores. Das 800 estações que possui em solo europeu, 250 já permitem a carga de qualquer veículo, o que representa um total de 3600 Superchargers, valor que vai continuar a aumentar nos próximos meses.