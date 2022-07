Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O arcebispo da região russa de Belgorod apelou ao fim do “derramamento de sangue em solo ucraniano”, numa manifestação rara de posição contra Moscovo.

Na última noite, mísseis das forças armadas da Ucrânia atingiram as pessoas de Belgorod que se encontravam a dormir nas áreas residenciais”, afirmou o arcebispo, citado pela BBC.

“De entre os mortos estavam residentes da região ucraniana de Kharkiv que procuraram abrigo da guerra na pacífica Belgorod”, disse ainda o sacerdote. “Apelamos a uma oração em especial pela paz dos mortos e pela recuperação dos feridos, assim como pelo fim do derramamento de sangue que está a acontecer no solo ucraniano, mas que hoje chegou às nossas casas.”

As localidades russas de Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, foram bombardeadas na madrugada de domingo, tendo as autoridades russas culpado Kiev pelo ataque. Pelo menos 39 casas e 11 blocos de apartamentos foram atingidos no mais recente ataque a Belgorod.