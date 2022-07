Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 30 voos de e para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já foram cancelados esta segunda-feira, a maior parte da TAP, depois de um fim de semana que já foi caraterizado por vários constrangimentos.

Segundo um levantamento feito pelo Observador com base na informação que consta no site da ANA Aeroportos, que gere os aeroportos de Portugal, pelas 11 da manhã tinham sido cancelados 17 voos que deveriam chegar a Lisboa esta segunda-feira e outros 15 que deveriam sair do aeroporto durante o dia.

Estão em causa voos de diversas companhias desde a TAP — a que concentra a maior parte dos cancelamentos (sete com chegada a Lisboa e outros sete com partida da capital) —, a EasyJet, a Beijing Capital, a British Airways, a SAS Scandinavian, a Privilege Style, a Skyup, a Transavia ou a Privilege Style, entre outras. O Observador questionou a TAP sobre os motivos para os cancelamentos e aguarda resposta. A companhia aérea é a que tem mais slots (faixas horárias) no aeroporto de Lisboa.

Já este fim de semana vários voos foram cancelados no aeroporto da capital. Segundo a ANA, no sábado foram cancelados 65 voos (40 chegadas e 25 partidas) “devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”. Muitos dos voos cancelados em Portugal foram da TAP.

No domingo, a companhia aérea justificou com um incidente com um jacto privado que levou ao encerramento da pista no aeroporto, na sexta-feira, o que afetou muitos voos. “A pista no aeroporto de Lisboa não esteve operacional durante algumas horas na sexta-feira, 1 de Julho, à tarde, devido a um incidente com um jacto privado. Em consequência, muitos voos da TAP foram afetados e divergiram para outros aeroportos”, disse, na altura, fonte da TAP à Lusa.

Como o Observador já explicou, este verão será marcado por vários constrangimentos nos aeroportos europeus, desde greves, a dificuldades na contratação de trabalhadores ou a elevada procura. Os problemas já levaram, aliás, aeroportos europeus a reduzir a oferta prevista. E, por exemplo, a Easyjet cancelou milhares de voos preventivamente.

À Lusa, a ANA já sublinhou que o “aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares na área de transferências para reagendamento de voos”. Foram também, garantiu, reforçadas equipas de apoio aos passageiros e distribuição de águas.