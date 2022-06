Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai ser um verão difícil nos aeroportos europeus. Esta frase foi repetida por vários responsáveis do setor e ainda o verão, o do calendário, não tinha começado. O verão do setor já arrancou há dois meses e tem sido marcado por atrasos e tempos de espera para embarcar e para sair dos aeroportos após a chegada ao destino. E, como se não bastasse, há greves no horizonte, como a marcada para a Ryanair que podem ainda complicar mais a vida aos turistas, naquele que seria o primeiro verão “normal” depois de dois anos de pandemia terem provocado a crise mais grave da aviação e do turismo e terem esvaziado os aeroportos.

Os problemas já levaram dois grandes aeroportos europeus a reduzir a oferta prevista e a Easyjet, uma das principais companhias low-cost, a cancelar milhares de voos preventivamente para garantir a segurança e a qualidade da oferta. “É frustrante para as pessoas e famílias que estão ansiosas por viajar, frustrante para as companhias, porque é o primeiro verão a sério depois do Covid, e frustrante para as agências de viagens e para nós”, admitiu o presidente executivo do aeroporto de Schiphol (Amesterdão), Dick Benshop, citado Associated Press.

