Phan Thi Kim Phuc, a rapariga que surge na famosa fotografia do ataque com Napalm no Vietname em 1972, acompanhou esta segunda-feira a retirada de 236 refugiados da guerra na Ucrânia, num voo que partiu de Varsóvia em direção a Toronto, no Canadá.

Atualmente com 59 anos e cidadã canadiana, Phan Thi Kim Phuc afirmou, segundo o The Guardian, querer que a sua história e trabalho em nome dos refugiados transportasse uma mensagem de paz. Em conjunto com o seu marido, Bui Huy Toan, a canadiana viajou a bordo do voo humanitário.

No início do mês de junho, exatamente 50 anos depois da fotografia que marcou Phan Thi Kim Phuc permanentemente, a mulher de 59 anos recebeu o 12.º e último tratamento para as queimaduras resultantes do ataque de Napalm quando tinha nove anos, noticiou o The Guardian.

Em 1972, depois de registar o momento de sofrimento, o fotojornalista Nick Ut, de 21 anos, levou a (então) menina até um centro médico para que recebesse ajuda. Em junho deste ano, em Miami — local onde foi realizado o último tratamento — Phan Thi Kim Phuc conheceu pela primeira vez o fotógrafo, a quem agradeceu por lhe ter salvado a vida.

Na década de 1990, Phan Thi Kim Phuc mudou-se para o Canadá, onde criou a Fundação Internacional Kim, que oferece assistência médica e apoio psicológico a crianças afetadas pela guerra.