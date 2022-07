Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Continuam os cancelamentos de voos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Esta quinta-feira de manhã já havia nota de 32 voos cancelados, somando as chegadas e as partidas, segundo a informação que consta da página oficial da ANA.

Consultando o site, é possível constatar que há esta quinta-feira 17 voos cancelados na lista de chegadas a Lisboa e 15 na lista das partidas. A maior parte — 14 no caso das chegadas, 12 no das partidas — são voos operados pela TAP, sendo que os constrangimentos se registam sobretudo durante as primeiras horas da manhã.

Ainda esta segunda-feira a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, reconheceu numa carta enviada aos clientes que a TAP não está a “oferecer o serviço de excelência” que planeou graças à “crise do transporte aéreo”, que, reconheceu, não deverá “melhorar nas próximas semanas”, dado o aumento das viagens pós-pandemia.

A situação é, em Lisboa, especialmente visível nos voos operados pela TAP, mas a situação não é exclusiva da companhia aérea portuguesa e está a afetar os aeroportos de forma global, sendo o epicentro do caos nos aeroportos no centro da Europa. O início do verão no setor — o primeiro “normal” depois da fase mais aguda da pandemia — tem sido marcados por filas, atrasos e cancelamentos nos voos, graças à falta de mão de obra (de acordo com dados do Air Transport Action Group, o setor perdeu 2,3 milhões de empregos durante a pandemia).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta quarta-feira, o presidente executivo da ANA Aeroportos, Thierry Ligonnières, reconhecia que há problemas graves nos aeroportos portugueses — nomeadamente a demora no controlo de passaportes — mas garantia que os últimos constrangimentos se devem sobretudo ao cancelamento de voos por parte das companhias aéreas.