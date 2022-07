Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando a temporada terminou, entre o fim de maio e o início de junho, Kylian Mbappé afigurava-se como o grande protagonista da janela de transferências de verão. Praticamente certo no Real Madrid, o avançado francês era o próximo galáctico de uns merengues acabados de conquistar a Liga dos Campeões e com vontade de prolongar a dinastia — até que deixou de ser e renovou pelo PSG, deixando o mercado órfão de uma grande história. Até Cristiano Ronaldo fazer o improvável.

A ideia de que o internacional português não estava satisfeito no Manchester United não foi uma novidade, entre a escassez de resultados na época que terminou e a ausência da Liga dos Campeões na temporada que vai começar. Contudo, a situação tornou-se efetiva e problemática quando Ronaldo falhou os primeiros treinos, citando “motivos familiares”, atingindo um pináculo no dia em que ficou confirmado que não iria viajar com a equipa de Erik ten Hag para o estágio na Austrália e na Tailândia.

Agora, numa altura em que o interesse do Chelsea na contratação do capitão da Seleção Nacional tem feito manchetes e em que começa a ficar cada vez mais claro que Cristiano Ronaldo não quer ficar em Old Trafford, o treinador neerlandês decidiu abordar o assunto. “Ele não está connosco devido a motivos familiares. Estamos a planear esta temporada a contar com Cristiano Ronaldo. É isso. Estou ansioso por trabalhar com ele, o Cristiano não está à venda. Faz parte dos nossos planos. Queremos ter sucesso juntos”, garantiu Ten Hag, adiantando que ainda não sabe se o português vai juntar-se ao estágio nos próximos dias e revelando que falou com o jogador antes da partida para a Tailândia.

“Tivemos uma boa conversa. Fica entre mim e o Cristiano. Aquilo que posso confirmar é que tivemos uma conversa muito boa”, acrescentou o técnico, que se estreia esta terça-feira ao comando dos red devils num particular contra o Liverpool. Certo é que o avançado de 37 anos treinou na Cidade do Futebol, em Oeiras, durante vários dias da semana passada e ainda não se apresentou oficialmente ao trabalho no Manchester United. De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea é o clube com um interesse mais palpável por Cristiano Ronaldo — até porque a eventual contratação seria também um passo de afirmação do novo proprietário, Todd Boehly –, ainda que a decisão não agrade ao treinador Thomas Tuchel.