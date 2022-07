Cristiano Ronaldo não vai viajar para Banguecoque, Tailândia, com o restante plantel do Manchester United, falhando o início do estágio de pré-temporada do emblema inglês, que acontecerá esta sexta-feira.

Segundo um porta-voz dos “Red Devils”, citado pelo Manchester Evening News, “Cristiano Ronaldo não fará parte da equipa do Manchester United selecionada para a digressão de pré-temporada na Tailândia e na Austrália. O jogador está de folga para lidar com um problema familiar”.

A mesma versão foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. ???????????? #MUFC

Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST

