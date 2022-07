Este artigo é da responsabilidade da CBRE

Nesta entrevista, Miguel Alvim, responsável pela área transacional dedicada à promoção imobiliária da CBRE, olha de forma ampla para o setor e quais as possibilidades que este oferece a investidores locais e internacionais. Adicionalmente, são também comentados alguns desafios que os promotores imobiliários tentam ultrapassar no atual contexto imobiliário nacional bem como as regiões que captam maior investimento além de Lisboa e Porto.

Na área da promoção imobiliária, nota que os investidores continuam amplamente focados em Lisboa e Porto ou existem outras regiões do país a conseguir captar investimento de forma consistente?

A procura dos investidores e dos promotores está diretamente ligada à perceção de onde está a procura dos utilizadores ou consumidores finais. Nesse sentido, Lisboa e Porto serão sempre os destinos privilegiados. Mas o radar deixou de estar apenas focado no centro das cidades e passou a estar também nos municípios limítrofes.

Os promotores estão focados em encontrar soluções que satisfaçam a procura interna, necessariamente em zonas com menor pressão e empreendimentos de maior escala, numa procura de eficiência para controlar os custos e manter o preço de saída exequível para as famílias portuguesas. Tem sido um percurso notável e são vários os exemplos de sucesso, desde a Solyd, Krest, Fortera, entre tantos outros.

Por outro lado, temos verificado um interesse crescente entre Tróia-Melides-Alcácer e na Costa Vicentina em geral. A situação geográfica e a beleza natural são as principais alavancas destas maravilhosas localidades do nosso pais que na realidade, atualmente, tem oferta insuficiente face à procura. Outros empreendimentos de grande qualidade, como Costa Terra ou o Pestana Porto Covo irão surgir brevemente.

Quais os setores que demonstram mais potencial para desenvolvimento imobiliário no nosso país?

O setor residencial, nos seus vários modelos, é sempre um dos maiores focos, ainda mais nesta fase, em que existe uma escassez de oferta para as famílias portuguesas. Não obstante, há vários outros a referir. O turismo voltou a ganhar relevância, havendo perspetivas de um ano de 2022 muito sólido, tendo maio já registado um número de noites dormidas acima de 2019, fruto de uma conjugação de esforços de promoção da excelência de Portugal no exterior, tanto do Turismo de Portugal como da esfera privada, através dos mais variados agentes do setor.

Não obstante, o setor que vai claramente crescer este ano é o industrial e logístico. Existem vários fundos nacionais e internacionais, mais core ou mais oportunísticos, com interesse nesta área. Ora, em Portugal verifica-se uma escassez insustentável de oferta imobiliária qualificada para os operadores logísticos, o que torna o mercado de terrenos para promoção muito interessante. A tendência crescente de procura de terrenos para promoção industrial ou logística já se verificou nos últimos anos na Europa e em Espanha e chega agora a Portugal em grande força, com entradas da VGP, Panattoni ou Montepino entre vários outros.

Em suma, destacaria o setor residencial, mais estável, o turístico, com boa performance em ano de retoma, e o logístico, com uma procura impressionante.

Quais os principais entraves à promoção imobiliária nas cidades portuguesas e existem soluções para os ultrapassar?

O negócio imobiliário caracteriza-se por um alto grau de complexidade e morosidade nas respetivas transações, principalmente, quando comparado com ativos mobiliários, de transação rápida e simples, e com elevadíssimos custos de produção. Pela sua natureza, os promotores assumem determinado risco, mas a atual conjuntura agrava-o de uma forma insustentável.

Entre vários entraves, como o enquadramento fiscal, falta de mão de obra qualificada, dificuldade de financiamentos, etc., refiro-me fundamentalmente a dois fatores: em primeiro lugar, a imprevisibilidade e demora dos processos de licenciamento, que condicionam severamente os planos de negócio e frequentemente inviabilizam investimentos das mais variadas escalas. É urgente trazer transparência ao processo e abrir as portas dos municípios, promovendo uma comunicação franca, clara e ágil, antes e depois de se submeterem os projetos a apreciação. A par da digitalização, que já se iniciou, e de alguns outros desafios, a comunicação transparente será chave para agilizar os processos, melhorando a vida dos colaboradores dos municípios, tornando-os responsáveis pelo mesmos, e permitindo ao promotores uma gestão processual mais eficiente.

Em segundo lugar, mais recentemente, verificamos grande incerteza acerca dos custos de construção. O aumento do custo das matérias primas a par do aumento do custo de mão de obra torna a gestão financeira e de tesouraria muito desafiante, em qualquer etapa do processo, seja na definição do projeto e posicionamento, construção ou vendas. A inflação e o incremento imprevisível do custo torna impossível a definição de preço de saída e já se veem atrasos no lançamento de pré vendas, ou em alternativa a definição de preços em alta, ambos numa atitude naturalmente defensiva dos promotores. O estado e o poder local têm um papel fundamental na agilização dos procedimentos urbanísticos e o setor privado tem que continuar a sólida caminhada que tem feito de se tornar cada vez mais eficiente. O risco e o benefício acabam por ser partilhados por todos.

Que tipo de investidores estão a entrar no nosso país e o que os diferencia dos investidores “residentes”?

Houve uma evolução significativa na última década e, neste momento, Portugal faz parte do radar de qualquer investidor internacional. Somos um País que oferece condições extraordinárias, ótimas oportunidades num mercado saudável (talvez, por vezes, falte transparência e qualidade da informação), um enquadramento político e legislativo razoavelmente estável mas, acima de tudo, agentes muito competentes que se alinham pelos mais altos standards.

Por estas razões, vemos um fenómeno muito frequente que é os investidores internacionais, com interesse em entrar em Portugal, estabelecerem parcerias com promotores locais para o desenvolvimento de projetos, confiando estruturalmente no trabalho desenvolvido aqui.

Por outro lado, vemos ainda vários investidores internacionais abrirem escritórios em Portugal com quadros próprios, muito motivados em se estabelecerem no nosso país. Atualmente é difícil fazer a distinção entre investidores residentes e novos investidores na medida me que a qualidade exigida e oferecida é similar.

A distinção deve antes ser temporal, sendo que os agentes são, hoje em dia, incomparavelmente mais sofisticados e profissionalizados do que os que existiam em Portugal há uma década.