Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Afinal, o que é que aconteceu na reunião entre a procuradora e os inspetores da PJ que foram ouvidos no julgamento de Rui Pinto? É para responder a essa pergunta que dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) voltam a ser ouvidos em tribunal. Um deles, Hugo Monteiro, negou terem sido afinadas “estratégias” sobre o que iria ser dito por cada um dos inspetores, no julgamento do caso Football Leaks.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.