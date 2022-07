O PS recomendou esta quinta-feira ao Governo que aumente as compensações monetárias dos membros das assembleias de voto, considerando que o valor atual de 50 euros se tem “revelado desajustado” e transmite um sinal “de desvalorização da dedicação cívica”.

Num projeto de resolução que deu esta quinta-feira entrada na Assembleia da República, os deputados socialistas António Caracol e André Pinotes Batista salientam que “cada processo eleitoral é único nas suas próprias circunstâncias, mas igualmente exigente no colossal esforço organizacional que lhe é inerente”.

Para exemplificar, os dois deputados relembram que, nas últimas eleições legislativas, em 30 de janeiro, cerca de 81.850 portugueses se disponibilizaram para “integrar as assembleias de voto”, entregando o “seu tempo e dedicação” para que todos os cidadãos recensesados pudessem votar.

Esta importante jornada cívica, apesar de nem sempre visível, inicia-se de madrugada com a preparação dos procedimentos que lhe são inerentes, desenrolando-se ao longo de horas de funcionamento ininterrupto das urnas e cessa, longe dos olhares da maioria, com o apuramento detalhado e cuidada comunicação dos seus resultados às entidades competentes”, lê-se no projeto.