A investigação à morte do cabo-verdiano Odair Moniz vai ser conduzida por um procurador da secção de combate ao crime especialmente violento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, avança o jornal Expresso. Com esta decisão, a Procuradoria-Geral da República transfere o processo, de elevada sensibilidade, para procuradores mais experientes.

O caso foi inicialmente distribuído a uma procuradora do DIAP da Amadora, mas a PGR acabou por entregar a investigação do caso a uma unidade do DIAP especializada em crime violento e que é dirigida pela procuradora Felismina Franco, responsável por casos como o da morte do agente da PSP Fábio Guerra.

[Já saiu o quinto e último episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio .]

Segundo o Expresso, o facto de o coordenador de crime do Ministério Público deste departamento, Plácido Conde Rodrigues, estar de baixa médica poderá ter influenciado a decisão de encaminhar o processo para magistrados mais experientes.

Ouvido pelo semanário, Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, considera a decisão da PGR “normal” tendo em conta “a delicadeza”, a “mediatização do caso” e a “especialização dos colegas que estão no DIAP de Lisboa”.