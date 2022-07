Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No arranque, tudo correu bem. Apesar do sétimo tempo na primeira sessão de treinos livres, o carro deu boas indicações que se confirmaram depois nos TL2, onde foi mesmo o mais rápido em pista. Depois houve quase uma lei de Murphy a marcar o dia de sábado, com a qualificação falhada devido à chuva, um péssimo arranque de prova e um furo que obrigou à desistência. António Félix da Costa voltava a não terminar uma corrida da Fórmula E mas a redenção demorou apenas 24 horas no mesmo ePrix de Nova Iorque.

Após ter alcançado aquela que foi a segunda pole position da temporada, o piloto português voltou a ter uma corrida de grande nível, nunca deixando a liderança da corrida e conseguindo aquela que foi a sua primeira vitória de 2022 na Fórmula E após o segundo lugar que tinha conseguido em Marraquexe.

