Dez mortos e sete feridos é o balanço de um desabamento de uma secção de montanha numa mina de carvão na China, anunciou a televisão pública CCTV.

O acidente ocorreu cerca das 11h15, hora local, (02h15 em Lisboa), na cidade de Baiyin, na província de Gansu, no noroeste da China, adiantou o canal, referindo que as operações de resgate já terminaram.

Os trabalhadores deslocavam-se pela zona da mina “quando ocorreu o desmoronamento de uma encosta de montanha adjacente à mina”, que “enterrou estes mineiros, bem como veículos”, precisou o canal CCTV.

No total, 17 pessoas ficaram presas nos escombros.

Segundo o relatório final, elaborado após a descoberta do último corpo, “10 pessoas morreram e sete ficaram ligeiramente feridas”, indica a televisão pública, citando as autoridades locais.

Uma investigação está em curso para determinar as causas do acidente”, disseram as mesmas fontes.