Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de uma discreta cerimónia de casamento em Las Vegas há um mês e de uma muito pública lua de mel em Paris, Jennifer Lopez e Ben Affleck protagonizaram este sábado uma grande festa de casamento para amigos e família, na propriedade do noivo, na Georgia.

A noiva usou um vestido Ralph Lauren muito especial com silhueta sereia, uma longa cauda com folhos, manga curta e decote nas costas. E ainda um véu comprido e um vistoso bouquet de flores. O noivo optou por um fato com casaco branco e calças pretas. O responsável pela cerimónia foi Jay Shetty, anfitrião do podcast On Purpose.

A cerimónia e a festa aconteceram na propriedade de Ben Affleck, nos arredores de Savannah, no estado da Georgia. Os preparativos e a especulação sobre as celebrações começaram já semana passada. Em algumas fotografias da área, publicadas pelo site Page Six, é possível ver uma tenda aberta, com cadeiras dispostas para assistir às cerimónia, e decorada com árvores e flores brancas. A tenda estava unida à mansão por uma passadeira branca por onde caminharam tanto os noivos a caminho da cerimónia, como os convidados no fim desta. Os noivos foram vistos a tirar fotografias num passadiço sobre a água. No final da noite os convidados foram brindados com um fogo de artifício sobre o lago da propriedade.

Os convidados vestiram todos de branco e alguns dos rostos famosos a marcar presença foram o ator Matt Damon, o realizador Kevin Smith, o ator Jaseon Mewes e o agente Patrick Whitesell, acompanhados pelas respetivas mulheres, segundo a revista People. Os filhos de ambos estiveram todos presentes. As ausências mais notadas foram do lado de Ben Affleck, Jennifer Garner (a ex-mulher) — porque está em gravações no Texas — e Casey Affleck, que teria já compromissos parentais e por isso não assistiu à cerimónia, conta o Daily Mail.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

See Jennifer Lopez and Ben Affleck kiss as their kids look on at luxe wedding https://t.co/kpSl90X09C pic.twitter.com/qNnYoiBPiN — Page Six (@PageSix) August 21, 2022

Jennifer Lopez, com 53 anos, e Ben Affleck, com 50, conheceram-se nas filmagens do filme “Duro Amor” (“Gigli”), em 2002 e protagonizaram um dos casais de celebridades sensação do início do século. Até tiveram direito a uma alcunha: “Bennifer”. Houve um anel de noivado e até planos de casamento, mas acabariam por se separar. Ben Affleck casou-se com a atriz Jennifer Garner e teve três filhos, Violet (com 16 anos), Seraphina (13) e Samuel (10). Jennifer Lopez casou-se com Marc Anthony e ambos foram pais dos gémeos Max e Emme, agora com 14 anos.

Depois destes casamentos, ambos terminaram os respetivos casamentos e seguiram com as suas vidas até se voltarem a juntar em 2021. Reacenderam a chama que se havia apagado há quase 20 anos e tem sido um verdadeiro fogo de artifício para os fãs. Este ano, Ben voltou a pedir Jen em casamento e, desta vez, levaram a promessa até ao fim. Casaram-se a 16 de julho numa cerimónia íntima em Las Vegas.