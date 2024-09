“Qual é o nome daquela coisa que as celebridades de Hollywood tomam, e que neste momento está em falta?” A pergunta é deixada em várias publicações nas redes sociais, que são partilhadas duas fotografias, que mostram a cantora e atriz Jennifer Lopez a andar pelas ruas de Nova Iorque envelhecida e aparentemente “sem maquilhagem”.

Uma pesquisa reversa pela origem da imagem, com a ajuda da ferramenta TinEye, revela que a imagem que está a ser partilhada nas redes sociais adulterada, para acrescentar rugas e envelhecer a imagem de Jennifer Lopez.

Na verdade, a fotografia original foi tirada em 2019, aparece em alguns artigos na comunicação social, como no britânico Daily Mail. As fotografias originais mostram a cantora norte-americana vestida com a mesma roupa a passear nas mesmas ruas de Nova York e, apesar de não estar maquilhada, com um ar muito mais jovem do que as fotografias adulteradas pretendem mostrar.

O Daily Mail até escrevia, no artigo que acompanha as fotografias: “Jennifer Lopez, 50, mostra a sua aparência jovem, enquanto passeia sem maquilhagem em Nova York, depois de um dia preenchido com filmagens.”

As fotografias mais recentes da cantora e atriz norte-americana, foram tiradas no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro deste ano Jennifer Lopez foi fotografada na passadeira vermelha, no segundo dia do festival, para a estreia do filme “Unstoppable”, no qual participa.

Aliás, a teoria em torno de Jennifer Lopez é a de que a cantora norte-americana não envelhece. Fez 55 anos a 24 de julho, o Daily Mail dá conta de como na rede social X surgiram reações de como Jennifer Lopez “está a envelhecer ao contrário” e “parece ter 30 anos”.

Conclusão

As imagens que aparentam mostrar Jennifer Lopez, com rugas e uma cara desgastada não são verdadeiras, são adulteradas. As fotografias originais foram tiradas em 2019, em Nova Iorque e foram publicadas em vários jornais. Um deles, o Daily Mail, publica as imagens que considera serem um exemplo de como, mesmo com 50 anos, “Jennifer Lopez mostra a sua aparência jovem“.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.