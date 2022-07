Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O segundo debate entre Rishi Sunak e Liz Truss, candidatos conservadores à liderança do governo britânico, foi interrompido depois de a jornalista que moderava o encontro, Kate McCann, ter desmaiado. A ministra dos Assuntos Estrangeiros respondia ao adversário sobre a subida dos impostos, o financiamento do serviço nacional de saúde e o estado da economia quando um estrondo ouvido em estúdio a interrompeu. Liz Truss, consternada, saiu do púlpito onde discursava e foi acudir Kate McCann.

The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8 — Alexander Brown (@AlexofBrown) July 26, 2022

Neste momento, a transmissão do encontro entre os dois governantes — que procuram convencer o Partido Conservador a promovê-los ao cargo de que Boris Johnson se demitiu — foi substituída por uma imagem em fundo preto com a mensagem: “Lamentamos a interrupção deste programa. Estamos a trabalhar arduamente para corrigir o problema e retornaremos à programação normal em breve”.

Um comunicado publicado no Twitter da TalkTV, anfitriã do debate a par do jornal The Sun, confirmou que Kate McCann (que tinha substituído o editor de política do The Sun, Harry Cole, após este testar positivo para a Covid-19) tinha perdido a consciência e que o frente-a-frente não seria retomado. “Embora ela esteja bem, o conselho médico foi que não deveríamos continuar com o debate. Pedimos desculpas aos nossos espetadores e ouvintes”, escreveu a conta oficial do canal de televisão na rede social. A transmissão normal do canal foi entretanto retomada.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners. — TalkTV (@TalkTV) July 26, 2022

À semelhança do que tinha acontecido no primeiro debate entre Rishi Sunak e Liz Truss, que decorreu na segunda-feira à noite na BBC One, o tema quente estavam a ser os impostos. A ex-ministra dos Assuntos Estrangeiros considerou que a proposta do ex-governante das Finanças para aumentar os impostos para a segurança social britânica e assim pagar as dívidas é “moralmente errada”.

“Eu acho que é moralmente errado neste momento, em que as famílias estão a lutar para pagar pela comida, colocarmos impostos sobre as pessoas comuns quando dissemos que não faríamos isso no nosso manifesto e quando não precisávamos de fazê-lo”, disse Liz Truss. Rishi Sunak respondeu de forma clara: “Moralmente errado é pedir às nossas crianças e netos para pagarem as contas que nós não estamos preparados para assumir”.

Questionada pela moderadora sobre como obteria sem impostos o dinheiro suficiente para robustecer o serviço nacional de saúde, Liz Truss simplificou: bastaria o dinheiro investido pelos impostos gerais, com os valores praticados sem a subida proposta por Rishi Sunak. Mas o ex-ministro das Finanças contra-argumentou, defendendo que o financiamento do sistema de saúde só pode ser assegurado por subida dos impostos. Era “a coisa certa a fazer”.