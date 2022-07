Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi a grande surpresa do onze inicial escolhido por Sérgio Conceição para a Supertaça Cândido de Oliveira contra o Tondela: no apoio a Evanilson e Taremi, onde teoricamente estaria Galeno, estava Danny Loader. Ou seja, estava o avançado inglês que nunca tinha sido titular pelo FC Porto e que tinha cumprido apenas alguns minutos pela equipa principal entre dois jogos na Liga e na Taça da Liga.

Em Aveiro, contra o Tondela, o avançado de 21 anos foi um dos elementos mais em evidência no FC Porto. Loader colocou o guarda-redes Niasse à prova em três ocasiões e poderia perfeitamente ter marcado até ao intervalo, demonstrando uma capacidade acima da média para aparecer em zonas de finalização que só é traída pela aparente falta de acerto na hora de enquadrar a bola com a baliza.

Nascido em agosto de 2000 em Reading, Inglaterra, Danny Loader tem ascendência camaronesa e nigeriana, podendo ter escolhido representar qualquer uma das seleções africanas. Ainda assim, escolheu jogar pela seleção inglesa, sendo internacional dos Sub-16 aos Sub-20 e tendo conquistado o Mundial Sub-17 em 2017, chegando à final do Europeu da mesma categoria no mesmo ano.

Danny Loader estreia-se a titular pelo FC Porto, naquele que é o seu 3.º jogo pela equipa principal portista ⚠Loader é apenas o 2.º ????????????????????????????inglês titular na história do FC Porto: o 1.º (e único, até hoje) tinha sido Norman Hall, que jogou nos portistas entre 1923 e 1931 pic.twitter.com/f2voQW8Z4t — playmakerstats (@playmaker_PT) July 30, 2022

O avançado realizou a formação entre o Wycombe Wanderers e o Reading, estreando-se na equipa principal destes últimos em 2017/18, atuando depois no Championship nas duas épocas seguintes. Assinou pelo FC Porto em 2020, tendo sido integrado na equipa B, onde marcou 22 golos ao longo de 63 jogos nas duas últimas temporadas — para além do golo que marcou pelo conjunto de Sérgio Conceição ao Boavista, em outubro, no único encontro em que participou na Primeira Liga.

Tido como uma das grandes promessas do FC Porto para o futuro, Danny Loader estreou-se este sábado a titular naquele que foi o terceiro jogo pela equipa principal dos dragões. Assim, o avançado tornou-se apenas o segundo inglês a figurar num onze inicial do clube: até aqui, o primeiro e único havia sido Norman Hall, avançado que representou o FC Porto entre 1923 e 1931 e conquistou um Campeonato.