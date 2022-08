Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As ondas de calor têm assolado a Europa nas últimas semanas e a Suíça não é exceção. A região dos Alpes tem sofrido com o calor, que causa o degelo dos glaciares e torna intransitáveis os seus trilhos. Consequentemente, a quantidade de água disponível na região diminuiu, afetando o fluxo dos rios e a sua navegabilidade. Além disso, o clima quente torna as montanhas num ambiente menos habitável.

Segundo o El Confidencial, o país helvético está a adotar diversas medidas para contrariar as intensas ondas de calor. Uma delas é o abastecimento de água às vacas alpinas através de um helicóptero. No país existem cerca de 1,6 milhões de vacas suíças. Para produzirem leite, estes animais podem ingerir até 117 litros de água por dia.

Todavia, este não é um problema de agora. Entre 1908 e 2008, o degelo nos Alpes causou a redução de 20% de água nos meses do verão. Para contrariar as perdas de água, outra das medidas adotadas pelo governo helvético é a construção de barragens, que possam substituir os 1800 glaciares que existem no país.

Segundo as previsões, metade dos glaciares dos Alpes podem derreter até 2050, tornando cada vez mais difícil a vida das 14 milhões de pessoas que habitam na região. O combate às alterações climáticas é, assim, uma emergência nacional.