O PSD e a Iniciativa Liberal vieram condenar o despacho do primeiro-ministro que obriga a validação prévia do secretário de Estado da Energia de todos os pagamentos do Estado à Endesa. O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz diz que se trata de uma “postura inaceitável, com laivos quase persecutórios, claramente uma intromissão nas regras do mercado” e o líder da IL diz que a decisão de António Costa “é grave”, que o PS está a fazer “propaganda” e que irá prejudicar os portugueses no futuro.

O PSD avança “de imediato” com o pedido de análise da situação pela reguladora da energia, a ERSE, “para esclarecer cabalmente a discussão e o efeito do mecanismo travão a pagar por todos os contribuintes”. A decisão do primeiro-ministro é vista como um abuso da maioria absoluta que o PS conquistou nas legislativas, por isso Pinto Luz pede “bastante atenção a este caso: a maioria absoluta do PS não pode nunca por nunca ser confundida com poder absoluto e, neste caso, parece que se está a voltar aos tempos do ‘quem se mete com o PS, leva‘”. A frase que cita foi dita por Jorge Coelho em 2001, altura em que os socialistas estavam no Governo, sob a liderança de António Guterres, embora sem maioria.

O social-democrata também rejeita a justificação dada pelo Governo de proteção dos contribuintes. “Não cola porque é um atestado de incompetência à administração pública”. Pinto Luz diz que a ideia que passa é que “o primeiro-ministro e o secretário de Estado são os únicos capazes de garantir a qualidade do gás público”

Ainda refere que este é “um Governo de navegação à vista, de muitos tweets, mas de poucas soluções para quem precisa, os consumidores”.

Na Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo também alinha pela ideia de “propaganda” do Governo à boleia do caso. Diz que “o despacho que o primeiro-ministro assinou significa propaganda socialista, é de propaganda que se trata quando o Governo quer esconder que este mecanismo permite preços mais baixos da eletricidade em relação aos preços europeus no momento, mas vai originar preços mais altos do que a Europa no futuro”, explica o presidente liberal, frisando que quem tem “os preços mais baixos hoje” pagará “preços mais altos” no futuro. “Nada é gratuito, alguém acaba sempre por pagar”, alerta num comunicado enviado às redações.

Além disso, a IL acusa ainda o PS de “prepotência socialista“, frisando que a opção dos socialistas perante as declarações de uma empresa privada foi “retaliar”, “obrigando a validação de centenas de faturas todos meses”, o que, antecipa, “isso vai causar atrasos adicionais nos pagamentos”. “E retalia ameaçando com mudanças de fornecedores, presumindo que vai haver práticas comerciais desadequadas na linguagem daquele despacho”, acrescenta.

“É a versão moderna de ‘quem se mete com o PS, leva'”, realça João Cotrim Figueiredo, com acusações de que “a prepotência e a propaganda são as duas armas que restam a um Governo que é incompetente“.

Já no domingo, o líder do Chega, André Ventura, tinha desafiado o primeiro-ministro a interromper momentaneamente as suas férias para explicar aos portugueses qual vai ser o aumento do preço da eletricidade em agosto.

“Soubemos que havia o risco de a eletricidade subir 40% em agosto. Hoje o Governo veio dizer que não era bem assim, mas não esclareceu muito, e o primeiro-ministro devia interromper as férias para explicar isto”, disse o presidente do Chega.

Apesar do secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba, ter desmentido aquele aumento, André Ventura frisou que a questão não está clara e que o governante não disse qual ia ser o aumento.

