O homem que foi detido no dia de Natal em 2021 por invadir o recinto do Castelo de Windsor na posse de uma besta, foi acusado de intenção de ferir ou alarmar a rainha, sob a Lei da Traição 1982, assim como de fazer ameaças de morte e de posse de uma arma, noticia o Telegraph.

A informação foi dada pelo Crown Prosecution Service (CPS). O chefe da Unidade Especial de Crime e Contraterrorismo, Nick Price, confirmou, citado pelo jornal britânico, que “a CPS autorizou a Polícia Metropolitana a acusar Jaswat Singh Chail de ofensas depois de ter sido preso no recinto do Castelo de Windsor a 25 de dezembro de 2021 com uma besta”. Acrescentou que a acusação surge na sequência de “uma investigação levada a cabo pela polícia Metropolitana.

Jaswant Singh Chail, de 20 anos, encontra-se detido e vai comparecer em tribunal a 17 de agosto. O jovem, na altura com 19 anos, foi detido às 8h30 da manhã, hora local, no dia de 25 de dezembro na propriedade do castelo de Windsor, onde a rainha se encontrava a passar o Natal. O intruso não chegou a entrar em nenhum edifício e foi logo aberta uma investigação. No dia seguinte a polícia britânica informou que foi detido ao abrigo da Lei de Saúde Mental.

Segundo conta o Telegraph, é preciso recuar mais de 40 anos para encontrar a última pessoa a ser condenada sob esta lei. Em 1981, Marcus Sarjaent foi condenado a cinco anos de prisão por ter tentado alvejar a rainha durante a parada Trooping the Colour.