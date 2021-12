Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O homem armado que foi detido depois de ter entrado no recinto do Castelo de Windsor no dia de Natal tinha na sua posse uma besta. A polícia britânica, citada pela Sky News, acrescenta ainda que o invasor, um jovem de 19 anos de Southampton, foi detido ao abrigo da Lei de Saúde Mental. A polícia já tinha afastado a hipótese de perigo para a população no sábado, tratando este como um caso isolado, mas agora sabe-se que a situação está relacionada com problemas mentais.

Formalmente o jovem foi detido por suspeita de violação ou invasão de local protegido e por posse de arma por volta das 08h30 de sábado (25 de dezembro, dia de Natal), após um alerta de segurança emitido no castelo onde estava hospedada a Rainha Isabel II.

Em comunicado, a polícia britânica informou: “O homem foi levado sob custódia policial e foi submetido a uma avaliação de saúde mental — encontrando-se, desde então, detido ao abrigo da Lei de Saúde Mental”. As autoridades informam ainda que o jovem de 19 anos está a receber acompanhamento médico.

A polícia informou ainda que “investigações sobre as circunstâncias deste incidente estão ainda a ser conduzidas por equipas especializadas da Polícia Metropolitana [de Londres]”. A superintendente Rebecca Mears, citada pela Sky News, revelou que a família real foi informada desta ocorrência.