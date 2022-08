Siga aqui o nosso liveblog da visita de Nancy Pelosi a Taiwan

Pontualidade quase britânica. Passava um minuto das 18 horas (menos sete em Lisboa) quando o avião que transportava a presidente do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, descolou do aeroporto de Songshan, em Taipei. Para trás, de braço no ar a acenar ficou a Presidente da ilha Tsai Ing-wen.

Pelosi está agora a caminho da Coreia do Sul e, no rasto da visita indesejada por Pequim ficam agora as manobras militares da China no estreito de Taiwan. É mais um capítulo no diferendo entre a República Popular da China e a República da China — o nome que Taiwan reclama.

Numa visita de menos de 24 horas, Pelosi visitou esta quarta-feira o Parlamento de Taipé antes da reunião com a chefe de Estado da República da China, Tsai Ing-wen. No final, deixou promessas de que a amizade entre Taiwan e os Estados Unidos irá continuar, “agora e nas próximas décadas”.

Nancy Pelosi utilizou a rede social Twitter para frisar isso mesmo, que “agora e nas próximas décadas” os americanos estão comprometidos com a amizade com Taiwan.

“Não se enganem: os Estados Unidos permanecem inabaláveis no compromisso com o povo de Taiwan – agora e nas próximas décadas”, escreveu a presidente da Câmara dos Representantes.

Pelosi recebeu das mãos da Presidente da ilha, Tsai Ing-wen, a condecoração da Ordem das Nuvens Propícias, com um Grande Cordão Especial, e entendeu-o como “um símbolo da preciosa amizade” entre os dois países.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.

We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022