O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lamentou esta sexta-feira a morte do humorista, apresentador e escritor Jô Soares, que reconheceu como “grande personalidade brasileira independentemente de preferências ideológicas”, numa série de mensagem nas redes sociais.

Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cómico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos”, escreveu o Presidente brasileiro no Twitter.