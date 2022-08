O Chega atribuiu esta quarta-feira a responsabilidade pelos incidentes que ocorreram na terça-feira à noite no centro de Guimarães ao ministro da Administração Interna, apelando a que José Luís Carneiro preste “os devidos esclarecimentos” sobre a situação.

Num comunicado com o título “Confrontos em Guimarães evidenciam inaptidão do MAI”, a Direção Nacional do Chega reagiu aos distúrbios que ocorreram na terça-feira à noite no centro histórico de Guimarães, no distrito de Braga, provocados por adeptos do clube de futebol croata Hajduk Split.

O partido considerou que, durante os incidentes, “a população de Guimarães ficou completamente entregue à sua sorte, sendo violadas objetivamente as regras legais e protocolares para este tipo de situações no âmbito do futebol internacional”.

O Ministro da Administração Interna deixou, durante horas, sem indicações e orientações os agentes policiais, que ficaram completamente impotentes perante os acontecimentos. A responsabilidade, é preciso dizê-lo, não é da polícia, mas do Ministério da Administração Interna”, lê-se na nota.

O Chega apela assim a que José Luís Carneiro preste “os devidos esclarecimentos” sobre os acontecimentos de terça-feira, “bem como sobre eventuais detenções e processos em curso relacionados com o evento”.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou 154 adeptos do clube de futebol croata Hadjuk Split por alegadamente terem arremessado cadeiras e tochas no centro histórico de Guimarães, distrito de Braga, na noite de terça-feira.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o Comando Distrital de Braga da PSP confirma ter recebido queixas sobre “aproximadamente 100 indivíduos” a “causar distúrbios“, incluindo “arremesso de mobiliário de esplanadas e deflagração de artefactos pirotécnicos” por volta das 22h30 de terça-feira.

Após a derrota da primeira mão, por 3-1, na Croácia, o Vitória de Guimarães recebe esta quarta-feira o Hajduk Split, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, já exigiu que os “arruaceiros” adeptos do Hajduk Split identificados pela PSP sejam impedidos de assistir ao jogo.