Em atualização

Um grupo de adeptos do Hajduk Split provocou desacatos, esta terça-feira, em Guimarães. Vídeos colocados a circular nas redes sociais mostram adeptos a correr pelas ruas da cidade e a lançar petardos na rua Alfredo Guimarães, entre a praça da Oliveira e o Museu de Alberto Sampaio, ouvindo-se sons de vidros a partir. Em fotografias também publicadas veem-se esplanadas danificadas. À SIC, testemunhas do momento revelaram que várias pessoas se viram obrigadas a fugir para dentro de estabelecimentos para se protegerem.

Para a Polícia de Segurança Pública (PSP), tratou-se, porém, de “um pequeno incidente sem quaisquer consequências ou danos físicos ou patrimoniais, até ao momento”. “Foi uma alteração momentânea de um grupo de adeptos”, salientou fonte da PSP à Lusa.

A PSP adiantou, pelas 00h40, não haver detidos, acrescentando que ainda “não fora possível determinar” o número de adeptos envolvidos nos distúrbios. “O que a PSP está a fazer é, após esse tipo de situação, tentar monitorizar os comportamentos deles [dos adeptos croatas] de forma a prevenir eventuais situações como essas”, acrescentou.

Adeptos do Hadjuk a espalhar o pânico em Portugal (Porto e Guimarães). pic.twitter.com/7Qy9QLA6k0 — asp0rtsvide0 (@asp0rtsvide0) August 9, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Claque do Hadjuk Split a criar desacatos em Guimarães! pic.twitter.com/tQovED6VFd — #BenfiquistaDoNorte (@EPluribus1904) August 9, 2022

Lamentável! Adeptos do Hajduk atacaram esta noite o Centro Histórico de Guimarães na véspera da partida contra o Vitória. Perante a passividade policial, existem registos de agressões e de imensos estragos.

Várias pessoas que passeavam pela cidade tiveram de fugir em pânico. pic.twitter.com/7NstYfAI95 — Remate Digital (@RemateDigitalpt) August 9, 2022

Paulo César Gonçalves estava na praa da Oliveira, pelas 22h30, e disse à Lusa que começou a ver “pessoas descansadas nas esplanadas” a correrem e depois um grupo de pessoas com “adereços e cachecóis na cara”, de cores azuis, vermelhas e brancas, com “cadeiras na mão e tochas”. “Atiraram-nas e lançaram tudo o que tinham à mão, mas sem entrarem em confronto físico, como a marcarem posição. Depois correram na direção do Museu de Alberto Sampaio [para sul] e passado pouco tempo voltaram. Correram pela rua da Rainha [para oeste]”, descreveu. O cidadão disse ainda que alguns dos proprietários de estabelecimentos naquela área ligaram à PSP, sem obterem qualquer resposta.

O V. Guimarães recebe os croatas esta quarta-feira, pelas 17h00, para a Liga Conferência Europa, mas os últimos dias têm sido de alguma tensão depois de o médio Lukas Grgic, titular pelo Hajduk na primeira mão da terceira pré-eliminatória, disse ter visto “medo nos olhos” dos jogadores vimaranenses.

Na resposta, o treinador da equipa da casa, Moreno, pediu “controlo emocional elevado”. “Medo não existe, nem nunca existirá no nosso grupo. Temos de ter algum controlo e não incendiar as coisas. Um dos segredos será a paixão por ir lá para dentro, mas com controlo emocional elevado. O jogador do Hajduk disse o que tinha a dizer, o que não nos passou ao lado. Nesta casa não há medo, há respeito”, declarou.