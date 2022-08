Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma menina, de cinco anos, foi resgatada com ferimentos graves da barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), mas os bombeiros ainda procuram um homem que desapareceu na água, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam, às 15h06, o alerta para a situação de pré-afogamento da menina na barragem.

A criança, considerada ferida grave, foi transportada pelos bombeiros para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes (Santarém), com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), indicou o CDOS.

Contudo, “no local, decorrem ainda buscas por uma segunda vítima, um homem, de 33 anos, que está desaparecido na água”, acrescentou à Lusa, por volta das 17h40, a mesma fonte do CDOS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As buscas envolvem mergulhadores dos bombeiros, com duas embarcações, encontrando-se também no local um helicóptero do INEM.

Além destes meios, as operações de socorro mobilizam 30 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.