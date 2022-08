Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Afastada das luzes da ribalta, e das capas das revistas, durante anos, a supermodelo Linda Evangelista voltou ao trabalho depois da cirurgia que, diz, a deixou “desfigurada para sempre”. E o regresso não é discreto: Linda, de 57 anos, é capa de setembro da Vogue britânica, a edição anual mais importante da revista. Na entrevista, enfrenta o fantasma do procedimento estético, reconhecendo que as fotografias não espelham a vida real.

A modelo publicou no Instagram, em julho, uma fotografia dos bastidores da produção, onde aparecia com fita adesiva para puxar a pele do rosto, do queixo e do pescoço. Essas fitas, assim como o pescoço e o cabelo, estão escondidos nas fotografias agora divulgadas para a edição da Vogue. Na entrevista, reconhece: “Não são o meu queixo nem o meu pescoço da vida real. E não posso andar por aí com fita e elásticos para todo o lado”.

Linda fala sobre a cirurgia estética que a deixou “desfigurada” e da depressão em que mergulhou quando os resultados saíram muito ao lado do que esperava. “Estou a tentar amar-me como sou“, afirma. Mas não é essa afirmação uma contradição com as fotos produzidas e pouco fiéis à realidade? “Acho sempre que estamos aqui para criar fantasias. Estamos a criar sonhos. Acho que é permitido. Além disso, todas as minhas inseguranças ficam resolvidas nestas fotografias, portanto, tenho de fazer o que amo fazer.”

Foi em setembro do ano passado que Linda Evangelista, protagonista de inúmeras capas de revista e em passarelles nos anos 80 e 90, quebrou o silêncio sobre a sua ausência e explicou a reação adversa que teve. No Instagram, na altura, admitiu que ficou “como os meios de comunicação social” a “descreveram”: “irreconhecível“.

A supermodelo submeteu-se a um procedimento estético chamado CoolSculpting, que implica congelar gordura no corpo para a reduzir. Só que a operação terá “feito o oposto do que foi prometido”. Linda desenvolveu uma reação adversa rara, chamada hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), um possível efeito secundário do qual assegura não ter sido informada.

Aliás, na entrevista à Vogue, diz mesmo que se soubesse que o procedimento poderia pôr em causa o seu sustento e deixá-la deprimida não o teria feito. Linda conta ainda que foi motivada pela publicidade e a própria vaidade. “Esses anúncios da CoolSculpting estavam sempre a dar, na CNN, na MSNBC, vezes e vezes sem conta, e perguntavam: Gostam do que veem ao espelho? Estavam a falar para mim.”

A modelo processou a empresa responsável pelo procedimento, a Zeltiq Aesthetics. O processo foi arquivado no mês passado, depois de as partes terem chegado a acordo, mas não foi revelado o valor da indemnização.

No próximo mês, Linda Evangelista voltará anda a ser protagonista na comemoração do 25º aniversário da carteira “baguete” da famosa marca italiana Fendi. A modelo já tinha sido entrevistada para a revista People, em fevereiro deste ano, sobre o “pesadelo” da cirurgia, mas não se tratou de uma produção de moda, como a da Vogue.