Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em vésperas de iniciar a produção de modelos puramente eléctricos, a Bentley está apostada em começar o seu processo de despedida dos motores de combustão com um dinamismo acima da média. A prova é este novo Mulliner Batur, um coupé desportivo concebido sobre a plataforma do Continental GT que, segundo o construtor inglês, serve igualmente para revelar a linguagem estilística dos futuros modelos da marca, todos eles eléctricos e com chegada agendada a partir de 2025.

O Batur assume-se como o herdeiro do Bacalar, um roadster elegante de que foram apenas construídos 12 exemplares, cada unidade vendida por 1,7 milhões de euros, porque isto da exclusividade tem um preço. O Mulliner Batur vai ter direito a 18 unidades, todas elas já com dono, apesar da chegada do primeiro veículo às mãos do cliente estar prevista somente para meados de 2023.

O requinte habitual, onde nem faltam peças em ouro de 18k 7 fotos

Além do estilo imponente e com linhas marcantes, o Batur surpreende ao montar a versão mais possante até aqui construída do generoso motor sobrealimentado 6.0 W12. Em vez dos habituais 635 cv do Continental GT ou dos 659 cv do Bacalar, o W12 eleva a fasquia para 740 cv. Além da pujança da mecânica, o Batur usufrui de quatro rodas direccionais, barras estabilizadoras activas e suspensão pneumática com regulação desportiva.

Se os 18 clientes que adquiriram o Batur forem fãs de canais de televisão como o National Geographic, vão gostar de saber que a denominação do deslumbrante coupé é partilhada com um lago com 88 metros de profundidade existente na cratera de um vulcão na ilha de Bali, na Indonésia. Mais importante, para os compradores, será a capacidade de “vestir” o desportivo à sua maneira, com a Bentley a colocar à disposição de cada um deles todo o potencial de personalização da sua divisão Mulliner. Esta funciona como um carroçador, produzindo veículos sob encomenda.

O Mulliner Batur foi revelado na Monterey Car Week durante a Bentley Signature Party, um evento que reuniu 500 convidados, segundo o construtor. Veja aqui o modelo, bem como os comentários dos técnicos que o conceberam: