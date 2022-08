O dólar passa brevemente acima do euro, impulsionado pela determinação de vários membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) em apertar a sua política monetária.

Enquanto a economia irá sofrer o impacto com a alta dos preços de energia, o que irá limitar a margem de manobra do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra, o euro perdeu esta segunda-feira, por volta das 08h20 GMT (09h20 de Lisboa) 0,35% para 1,0000 dólares, após cair para 0,9994 dólares, e a libra 0,33% para 1,1790 dólares níveis que não eram vistos desde meados de julho.

Na sexta-feira, o euro recuou pelo segundo dia consecutivo e ficou mais perto da paridade com o dólar, que tem subido devido à aversão ao risco e ao endurecimento da política monetária da Fed.

Às 18h de sexta-feira, o euro negociava a 1,0034 dólares, quando na quinta-feira seguia a 1,0096 dólares.

As taxas de juro são mais elevadas nos Estados Unidos do que na zona euro, o que faz com que os investimentos denominados em dólares sejam mais atrativos.